“We zijn nog niet helemaal blij. We gaan daarom een Stichting Recht op Basiszorgverzekering in het leven roepen, die de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend zal volgen. Mochten de mensen toch problemen ondervinden met hun basiszorgverzekering, dan kunnen ze bij de stichting terecht”, laat Somohardjo optekenen.De stichting zal worden bemenst door medici, juristen en vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen. De PL-voorzitter deelt mee dat de partij zich ook in het parlement heel kritisch zal opstellen, mocht de regering komen met een wetswijziging over de basiszorg.