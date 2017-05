Vicepresident Ashwin Adhin heeft het naambord van het Mungra Medisch Centrum onthuld.





In het log van het MMC zijn zeven balletjes –van klein naar groot- verwerkt. MMC-directeur Antoine Elias heeft uitgelegd dat de balletjes de ontwikkeling van het ziekenhuis aangegeven, van de start tot op dit moment. Hij zegt dat de instelling nu op vijf balletjes staat. Om tot de top te behoren moeten er nog twee balletjes bij.De drie puntjes achter We Care in het logo hebben ook een betekenis, legt Elias uit. Het eerste puntje staat voor de zorg voor de patiënten, de tweede voor de zorg aan de gemeenschap en het derde voor de zorg van het personeel. Een personeelslid heeft het logo ontworpen, toen er een prijsvraag voor het handelsmerk van het ziekenhuis werd gehouden.