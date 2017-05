Lenin Moreno: 'Ik ben een president voor iedereen.'(Foto: AFP)





Moreno heeft de afgelopen presidentsverkiezingen van april gewonnen en heeft zijn conservatieve rivaal Guillermo Lasso verslagen. "Ik ben een president voor iedereen. Ik heb dit aan iedereen te danken. Ik respecteer iedereen," heeft president Moreno op woensdag in de hoofdstad Quito gepredikt. 'Ik zal ernaar werken dat absoluut niemand achterblijft.'Correspondenten zeggen dat Moreno een zware taak heeft. Het olierijke Ecuador heeft ook te lijden gehad aan de daling van de wereldwijde prijzen en heeft het land steeds meer schulden gemaakt.De 64 jarige linkse Moren is een voormalige vicepresident en een naaste bondgenoot van uitgaande president Rafael Correa. In 1998 raakte hij verlamd nadat hij bij een beroving werd beschoten. Moreno wil de kansen op werkgelegenheid vergroten en alle Ecuadoranen de kans geven om verder te gaan met het hoger onderwijs. Hij heeft boeken geschreven met titels zoals