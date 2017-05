Assembleelid Krishna Mathoera heeft net als partijgenoot Dew Sharman moeite met hennepproductie. (Foto: Raoul Lith)





Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, antwoordde dat er geen haalbaarheidsstudie is verricht omdat cannabis nog steeds strafbaar is bij wet. De bewindsman zei dat er geen onderzoekingen verricht kunnen worden zolang de wetgeving niet is aangepast. Nationale en internationale investeerders hebben wel interesse in vezelhennep. Volgens de karakteristieken van de plant zou deze goed gedijen in Suriname. Er moet een onderzoeksinstituut worden opgezet. Er moeten protocollen worden ontwikkeld. Algoe voerde aan dat gewasontwikkeling en diversificatie wel voorkomen in het Ontwikkelingsplan en het beleid van het ministerie.Bee en Sharman benadrukten dat Suriname een rijst producerend land is. Er moet nog veel gedaan worden om de rijstproductie op een beter niveau te brengen. Zij wezen ook op hoe het met de cassaveteelt is gegaan, waarbij gesteld werd dat er al een afzetmarkt in Barbados was gevonden. Bee stelde dat Suriname zelfs een kokosdistrict heeft, maar onlangs heeft een goudmaatschappij kokosbasten moeten importeren. Er is sprake van ananasproductie. Bee benadrukte dat het belangrijk is om zich te concentreren op bepaalde producten en deze goed ontwikkelen. Nu komt de regering met hennepproductie. Onlangs was minister Algoe in Marowijne om podosiriteelt te stimuleren. Er moet volgens het Assembleelid meer aandacht besteed worden aan bestaande producten in de agrarische sector.Sharman stelde dat hennep een vreemd product is voor Suriname. Hij merkte op dat hennep geen deel is van het bestaan van het land. Om de economie te diversificeren zijn er volgens hem genoeg opties. Wat gebeurt er met de aanplant als de Tetrahydrocannabinol (THC) meer bedraagt dan de 1.5% die wordt toegestaan? Hoe vindt de controle plaats? Wie draait op voor de kosten? Sharman zei absoluut niet gecharmeerd te zijn van hennepproductie.