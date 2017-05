Een deel van de in beslag genomen smokkelwaar. (Foto: HI & T)





De SAB en de Tobaccco Company hebben tegenover minister Ferdinand Welzijn hun bezorgdheid geuit over de oneerlijk concurrentie, waarmee ze te kampen hebben. HI & T meldt dat malafide ondernemers geen accijnzen betalen op bepaalde goederen zoals alcoholische dranken en sigaretten. De ECD die bezig is met het uitvoeren van intensieve controles besteedt extra aandacht hieraan.Het ministerie zegt dat streng wordt opgetreden tegen ondernemers die op oneerlijke manier goederen ten verkoop aanbieden. Zij houden zich niet aan wet en recht. De sigaretten en alcoholische dranken die van smokkel afkomstig zijn, werden in beslag genomen.