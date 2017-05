Sievarello S. (16) is door het Regio Bijstand Team Midden aangehouden voor winkeldiefstal. Hij wist zich enkele maanden uit handen van de politie te houden. Zijn kompanen zijn eerder in het jaar aangehouden en ingesloten.De verdachte heeft samen met anderen een aantal berovingen gepleegd in de omgeving van de Coesewijne- en de Calcuttastraat. Zij hebben mobiele telefoons en geld buitgemaakt.Bij het verhoor heeft de de tiener bekend de berovingen te hebben gepleegd.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij ingesloten. Hij is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die het onderzoek voortzet, meldt de politie Public Relations.