Commissievoorzitter Roché Hopkinson donderdag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





Hopkinson is er voorstander van om bij de wetswijziging cannabis mee te nemen. Winston Wirht verricht enige tijd lobbywerk om vezelhennep te produceren voor industriële doeleinden. Intussen is ook de Suriname Hemp Association opgericht. Deze organisatie maakt zich sterk voor het tot stand doen komen van een hennepindustrie in Suriname. "Een verzoek dat overigens volledig in lijn is met de Single Convention uit 1961 van de Verenigde Naties, die zegt dat lidlanden vrij zijn om de productie van cannabis toe te staan als een lidland dat nodig vindt voor welzijns- of gezondheidsdoeleinden van haar bevolking," benadrukte Hopkinson tijdens de openbare commissievergadering.De hennepplant – internationaal HEMP genoemd – is in de afgelopen periode door vele landen omarmd. Suriname is dus geen vreemde in Jeruzalem, wanneer wij deze handeling plegen om de plant voortaan toe te staan, zei Hopkinson. Hij noemde diverse landen in de regio, Amerika, Canada, China en Europa op. De hennepplant heeft meer dan 50.000 toepassingen: voor cosmetische producten, bouwmaterialen, plastic, textiel, body's voor auto’s en voedsel."De internationale markt voor industriële toepassingen heeft op dit moment – alleen in Amerika – al een waarde van ruim US$ 452 miljard. Wanneer Suriname nu zou aanvangen te produceren voor deze markt, zouden we voor ons BBP een substantiële sector kunnen opbouwen, die 'groen' is en duurzamer is dan de extractieve sectoren waarvan wij nog teveel afhankelijk zijn," voerde het Assembleelid aan. Hij merkte op dat een hennepplant tot 4 x zoveel CO2 opneemt dan bomen. De hennepplant is volgens hem een relatief goed te managen gewas.Hopkinson pleit ervoor dat Suriname zichzelf verder ontwikkelt, dan alleen grondstofexporteur. "En ik spreek hier tegen de ondernemers van ons land; laten we deze nieuwe sector goed aanpakken. Laten we direct downstream productie opzetten of partnerschappen sluiten waardoor we lokaal de hennepvezel kunnen verwerken en met toegevoegde waarde exporteren. Zodat we lokale werkgelegenheid hebben, een stuk innovatie creëren, en meer inkomsten creëren voor onszelf."