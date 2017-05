BGA Nickerie-medewerkers poseren op Orange Day met veldarbeiders van Openbare Werken.





Op elke 25ste van de maand wordt Orange Day herdacht. Daarbij wordt een activiteit uitgevoerd om aandacht te vragen voor de vraagstukken van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen. Het BGA Nickerie is belast met het uitdragen van het genderbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken(Biza) in het district. Eerder zijn de departementen van Regionale Ontwikkeling; Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Openbare Werken, de brandweer en het Bureau voor Burgerzaken ingelicht.De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om hun omgeving op elke 25ste van de maand oranje te kleuren, licht de voorlichting van Biza toe.