Tijdens de protesten woensdag in Brasilia zijn barricades in brand gestoken.(Foto: Reuters)





Het intrekkingsdecreet is woensdag uitgevaardigd toen de regering duidelijk maakte dat de politie niet kan worden ingezet tegen anti-overheidsdemonstraties. Stadsautoriteiten en de oppositie hebben het decreet echter zwaar bekritiseerd.Betogers willen het ontslag van president Temer, nieuwe verkiezingen en de intrekking van economische hervormingen. Het decreet werd afgekondigd toen er naar schatting 35.000 mensen protesteerden in de hoofdstad. De demonstraties begonnen vredig, maar het kwam tot botsingen met de politie. Betogers hebben vervolgens vuur aangestoken in het ministerie van Landbouw en hebben diverse andere departementsgebouwen beschadigd.Volgens de Braziliaanse krant Globo zegt het ministerie van Defensie dat ambtenaren bang waren. De politie heeft gereageerd met rubberen kogels en traangas. Het decreet, bekend als de wet-en-order-garantie, is onder de Braziliaanse grondwet toegestaan als de politiemachten zijn overweldigd.De regering van Brasilia heeft geklaagd dat zij niet is geraadpleegd en dat de maatregel onnodig was. Er was ook kritiek vanuit de oppositie en van sommige van Temer’s bondgenoten. Sinds vorige week ligt er een enorme druk op Temer, nadat het Hooggerechtshof getuigenissen heeft vrijgegeven waarin hij wordt beschuldigd van het aannemen van miljoenen dollars aan steekpenningen sinds 2010. De pleidooi-getuigenissen zijn afkomstig van de bazen van een gigantisch vleesverpakkingsbedrijf.Temer heeft beloofd zijn onschuld te bewijzen en zegt dat hij niet zal opstappen. Hij heeft zaterdag een petitie ingediend met het verzoek het onderzoek op te schorten, maar drie dagen later heeft hij dat besluit teruggetrokken. Temer is een jaar geleden aangetreden nadat zijn voorganger, president Dilma Rousseff, was afgezet.