Opec-president, minister van Energie van Saudi-Arabië, Khalid al-Falih en Opec-secretaris-generaal, Mohammad Barkindo, praten met journalisten voor het begin van een vergadering van de Organisatie van de Olie-Exporterende landen (Opec) in Wenen, Oostenrijk. (Foto's: Reuters)





De producentengroep bindt met olieverminderingen de strijd aan tegen de wereldwijde overvloed van ruwe olie. Overproductie heeft in de afgelopen drie jaren geleid tot de val van de olieprijzen en een scherpe daling van de omzet. De besnoeiingen zullen waarschijnlijk opnieuw worden gedeeld door een dozijn niet-leden, onder leiding van top olieproducent Rusland. Samen met de Opec hebben deze niet-leden vanaf januari geknipt in hun olieproductie.De inperkingen van de Opec hebben ertoe geleid dat de olieprijs dit jaar boven de US$ 50 per vat is geduwd, waardoor de inkomsten van producenten worden gestimuleerd. Veel van de producenten zijn sterk afhankelijk van de energieopbrengsten en hebben hun buitenlandse valutareserves zien verdampen bij het aanvullen van de gaten in hun budgetten.De daling van de olieprijs die in 2014 is begonnen, heeft Rusland en Saudi-Arabië gedwongen hun riemen aan te spannen. In sommige landen heeft de ontwikkeling op de oliemarkt geleid tot onrust, waaronder in Venezuela en Nigeria.De prijsstijging van dit jaar heeft de groei in de Amerikaanse schalieolie-industrie gestimuleerd. De Amerikanen doen niet mee aan de productie-inperking, waardoor het terugbrengen van de balans in de wereldwijde markt van ruwe olie wordt vertraagd.Brent ruwe olie is vanmorgen voor ongeveer US$ 53 per vat – een daling van 1,5 procent - verhandeld. De markt is teleurgesteld dat de Opec haar bezuinigingen niet heeft vergroot of verlengd met 12 maanden.De Opec-olie ministers zetten hun discussies in Wenen voort. Niet-Opec-producenten zullen zich later op de dag bij de Opec voegen. De Opec is in december haar eerste productieverlagingen overeengekomen sinds een decennium. Het waren de eerste gezamenlijke inperkingen in vijftien jaar met niet-Opec-leden, geleid door Rusland. Beide partijen besloten om in de eerste helft van 2017 ongeveer 1,8 miljoen vaten per dag uit de markt te verwijderen. Die hoeveelheid is gelijk aan 2 procent van de wereldwijde productie. Ondanks de productieverlaging bleef de uitvoer in de eerste helft van 2017 redelijk stabiel, aangezien de leden olie uit de voorraden verkochten.Het akkoord houdt de wereldwijde olievoorraden in de buurt van recordhoogtes, waardoor de Opec eerst was gedwongen het met zes maanden te verlengen, maar later heeft ze voorgesteld om het akkoord met negen maanden te verlengen. Rusland heeft een ongewoon lange duur van 12 maanden voorgesteld.De Opec-leden Nigeria en Libië zijn nog steeds gevrijwaard van inperking door de onrust in hun landen. Volgens olieminister Khalid al-Falih van Saudi-Arabië zijn diepere bezuinigingen, zoals lidstaten hebben voorgesteld, niet nodig. Hij heeft aangekondigd dat de Saudische olie-export in juni sterk zal dalen, waardoor het herstel van de markt zal worden versneld.