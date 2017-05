Raadsman Pick voerde aan dat er geen geweld is toegepast en dat de beroving ongeloofwaardig is. Volgens de openbare aanklager hebben beide verdachten in opdracht van de manager van Flex Car gehandeld en niet op instigatie van de ondernemer L.D. De autobestuurder M. werd in 2013 op de hoek van de Nieuw Zorg- en Hiraweg beroofd van zijn voertuig. Op camerabeelden waren de handelingen van de verdachten te zien. Ze waren ook herkenbaar. Selmon G. mishandelde en beroofde de autobestuurder. De bestuurder had verklaard dat hij door vier mannen was beroofd. De raadslieden merkten op dat deze camerabeelden niet zijn toegevoegd aan het dossier. De verklaring van het slachtoffer en hetgeen op het beeldmateriaal is vastgelegd, komen met elkaar overeen.De verdachten zouden in opdracht van een ondernemer, die toen hun werkgever was, hebben gehandeld. De verdediging stelde dat er geen sprake is van geweld en dat de bestuurder vrijwillig de sleutel van het voertuig overhandigde. De auto werd te Leiding achtergelaten en kort daarna werd Selmon G. opgehaald door Stephen W.Volgens het OM zijn de verdachten nimmer in hun verdedigingsbelang geschaad. De betrokkenheid van de ondernemer is deze zaak is niet gebleken. De man was reeds bij de politie gehoord en hij had verklaard dat hij nooit de opdracht aan de twee verdachten had gegeven. Bij het confrontatieverhoor heeft Stephen W. bevestigd dat hij in opdracht van de manager gehandeld had en hij nooit voor de andere ondernemer gewerkt had. Pick had eerder aangevoerd dat het OM op deze manier het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden door slechts deze twee verdachten te vervolgen. De ondernemer gaat vrijuit. De raadsman had enkele arresten overgelegd. Het voertuig behoorde de ondernemer toe en was niet van de bestuurder. Hij vroeg om het OM niet ontvankelijk te verklaren in deze zaak. Danning merkte op dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is.Bij een eerdere behandeling van deze zaak, is er twaalf maanden celstraf, waarvan zeven voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van drie jaar, geëist tegen verdachte Stephen W. Voor medeverdachte Selmon G. is een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van drie jaar, geëist. Deze zaak zal op 14 juni verder worden behandeld. Dan komen de advocaten aan het woord in hun tweede beurt. Beide verdachten zijn voorlopig op vrije voeten.