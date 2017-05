Het Openbaar Ministerie (OM) acht het feit wettig en overtuigend bewezen. De verdachte had bij het Parket en bij de politie toegegeven seks met het meisje gehad te hebben. Ook had hij verklaard dat hij het 13-jarige meisje ontmaagd had. Eerst vroeg hij haar om zijn vriendin te worden en gelijk daarna misbruikte hij het kind. De man kwam vaak over de vloer en misbruikte haar als haar ouders afwezig waren.De tiener die een vriend heeft, deed samen met hem op een gegeven moment aangifte bij de politie. Het meisje deed aangifte van mishandeling tegen haar vader. Daarnaast beschuldigde ze hem ervan dat hij haar verkocht om seks te hebben met zijn vriend. Later kwam zij terug op haar verklaringen en zei dat ze boos was op haar vader. Haar ouders zouden haar vriend mishandeld hebben en uit boosheid deed zij ook een aangifte tegen haar ouders. Zij vertelde aan de politie dat haar vader mannen zo ver kreeg om seks met haar te bedrijven. Haar vriend woont samen met haar in haar ouderlijke woning. Maar, met haar vriend zou zij nooit seks hebben bedreven.Op de afgelopen zitting verklaarde het meisje dat de verdachte Soetjietkoemar S. haar meerdere malen heeft misbruikt. De verdachte ontkende zich schuldig gemaakt te hebben aan het strafbare feit. Advocaat Lygia Palmburg die de verdachte bijstaat, voerde toen aan dat het meisje ongeloofwaardig overkwam. Ze ging voor een totaal andere zaak naar de politie en op een gegeven moment kwam de verdachte in beeld. Hij werd toen in verzekering gesteld. Op 14 juni zal Palmburg haar pleidooi houden.