Een man heeft het leven gelaten, nadat hij dodelijk werd geraakt bij een steekpartij aan de Krabbesteeg. Twee mannen kregen een woordenwisseling met elkaar. Op een gegeven moment heeft een van de mannen een scherp voorwerp te voorschijn gehaald en bracht de andere enkele fatale messteken toe. De dader nam hierna gelijk de benen.Het slachtoffer zeeg neer met enkele SRD's in de hand. Het slachtoffer werd per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp gebracht, waar hij kort na aankomst overleed.Het gebeurde is vastgelegd door een beveiligingscamera. De gegevens van de dader en slachtoffer zijn nog niet bekend. Aan de hand van de signalementen van ooggetuigen en de camerabeelden, werkt de politie aan de opsporing van de dader.