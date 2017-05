Ik ben onaangekondigd binnengestapt in een bijeenkomst van groeperingen die bezig zijn voorbereidingen te treffen voor een harde strijd tegen de regering. Er zijn verschillende organisaties en mensen uit alle lagen van de samenleving en alle bevolkingsgroepen, het leeuwendeel gestoken in witte trui met als opschrift 'I love SU'. Daar ik Surinamer ben in hart en nieren, vind ik het prachtig deze kleding te aanschouwen. Maar naarmate de verschillende sprekers het podium betreden en hun toespraken houden, wordt het zichtbaar donker van regenwolken boven ons.Terwijl ik me klaarmaak om te vertrekken, stopt één van de organisatoren mij een microfoon in de hand om de aanwezigen toe te spreken.Ik vang mijn spreekbeurt aan en zeg:• Hoe kunnen wij de jeugd leren nee te zeggen tegen onbetrouwbare politici, wanneer leiders zelf deze lieden omhelzen en bij elkaar harken alleen ter wille van politieke macht? Het roepen van racistische uitlatingen en het opwekken van ras-sentimenten denkende daarmee politiek, maatschappelijk en economisch voordeel te halen; Het constant zitten duimen en hopen dat alles fout gaat ongeacht wat de gevolgen voor land en volk zullen zijn. Yu love SU?• Er worden plannen gemaakt om het land lam te leggen. Leerlingen en studenten hebben onderwijs moeten ontberen, hun toekomst staat op het spel. Werkwilligen worden gechanteerd. Dezelfde leerkracht die weigert overdag les te verzorgen, geeft of geniet in de avonduren wel onderwijs op een opleiding. Yu love SU?;• Er komen harde protestacties met als eis: regering naar huis. De leiders weten dat de actievoerders hun veiligheid in het geding is, want straatacties brengen risico’s met zich mee. En als de tekenen niet bedriegen zal het gevecht op straat gevoerd worden en zal er sprake zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid. Het bevoegde gezag zal trachten de orde te handhaven c.q. te herstellen met alle gevolgen van dien. Zullen de leiders met hun gezinnen ook meedoen aan de straatacties? Of zitten hun gezinnen veilig in het buitenland? Yu love SU?• Via nieuws en sociale media wordt er in het buitenland bewust valse informatie over Suriname verspreid met als doel -de regering, de President- ons land in diskrediet te brengen. Het hogere doel daarbij is steeds weer minachting van ons land en onze landgenoten en alles van het buitenland de hemel in prijzen. Yu love SU?• Wanneer sporters of een Surinaams team in het buitenland moet uitkomen, is de aandacht vanuit de media bijna nihil, maar gaat het om buitenlanders die je alleen van de televisie kent, dan zijn ze ‘tout l’ jour’ in het nieuws. Alles wordt uit de kast gehaald om dit kenbaar te maken. Yu love SU?• Er vindt milieuverontreiniging op grote schaal plaats. Het binnenland wordt vernietigd door goudwinning. Er wordt zelfs niet geschroomd om in de directe omgeving van wooncentra deze activiteiten te ontplooien met alle gevolgen van dien. Ook Paramaribo is niet bespaard gebleven. Riolen en kreken worden vol gedumpt met afval. Uit rijdende voertuigen wordt vuil op straat gegooid. Maar wanneer deze gasten in het buitenland vertoeven kunnen ze deze praktijken wel achterwege laten en zich behoorlijk gedragen. Yu love SU?• Afgestudeerden zitten zonder werk terwijl personen die niet eens over de nodige ervaring en capaciteit beschikken wel aan de bak komen gewoon omdat ze lijnen hebben met invloedrijke personen. Yu love SU?• De jeugd wordt aan hun lot overgelaten en soms worden jeugdigen zelfs seksueel misbruikt. Er worden kinderen verwekt waarbij de vader onvindbaar is en de moeder alleen voor de opvoeding moet zorg dragen. Dat deze kinderen in een labyrint van armoede terecht zullen komen ligt voor de hand. Het gevolg is dan dat ze geen of minder ontwikkelingsmogelijkheden hebben en dat kan ertoe lijden dat deze kinderen in het criminele circuit belanden. Yu love SU?• Er zijn jonge leiders die zich aanbieden om de huidige generatie politici te vervangen, maar hun eigen verleden is geen voorbeeld voor de leeftijdgenoten. Yu love SU?• Er zijn mediahuizen en journalisten die de goede dingen die in dit land gebeuren verdonkeremanen en meer aandacht besteden aan minderprettige en slechte dingen en die ook nog eens opblazen. Ook wordt veel ruimte gegeven aan het zaaien van haat en het spuien van gif. Wi love SU?Na deze vragenronde wordt het stil. Yu love SU? Time will tell!