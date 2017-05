De universiteit en LVV verrichten reeds jaren onderzoek op verschillende gebieden. Met de bundeling van krachten kunnen er efficiënter en effectiever zaken binnen de agrarische sector worden gerealiseerd. Statistische data en informatie over de agrarische sector kunnen zowel door LVV medewerkers als de studenten worden verzameld en geanalyseerd.Rapportage over de agrarische sector kan efficiënter uitgevoerd worden. Innovatief onderzoek dat door de studenten wordt uitgevoerd in verband met hun studieproject en afstudeerwerken kunnen ten goede komen van LVV. Trainingen aan LVV medewerkers door universiteitsdocenten en onderzoekers en vice versa, komen beide instituten ten goede.De voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, en minister Soeresh Algoe hebben hun handtekening geplaatst onder de overeenkomst. De studierichting Agrarische Productie telt 128 studenten, van wie velen zowel hun afstudeer- als studieproject onderzoek doen gestoeld op verschillende thema’s binnen de agrarische sector. De studie richting telt vijf oriëntaties (Agroprocessing, Aquacultuur, Bosbouw, Landbouw en Veeteelt).