President Nicolas Maduro heeft een decreet getekend voor het bijeenroepen van een constituerende vergadering. (Foto: Reuters)





Sinds 1 april zijn meer dan 50 mensen gedood in protestgerelateerd geweld. Maduro heeft het decreet ondertekend tijdens een samenkomst die is bijgewoond door duizenden van zijn aanhangers. Hij heeft aangekondigd dat het congres uit 540 leden zal bestaan. Sommige leden zullen op lokaal niveau worden gekozen, terwijl de rest uit verschillende groepen zal worden gekozen, zoals studenten, werknemers, boeren, gepensioneerden en inheemsen. De Nationale Verkiezingsraad heeft later bekendgemaakt dat de verkiezingen voor de constituerende vergadering eind juli zullen plaatsvinden.De door de oppositie gecontroleerde Nationale Vergadering heeft de handeling onmiddellijk veroordeeld. Parlementsvoorzitter Julio Borges noemt het "niets meer dan een slechte aankondiging bedoeld om Venezolanen verder te verdelen, af te leiden en te verwarren." Hij zegt dat er meer ‘straatacties’ zullen zijn en heeft opgeroepen tot een demonstratie tegen de constituerende vergadering.De oppositie zegt dat Maduro een constituerende vergadering wil instellen om aan de macht te blijven nadat zijn termijn in 2019 is verlopen. Ze stelt dat hij steeds autoritairder is geworden sinds hij in 2013 werd gekozen tot president van het land. Maduro heeft het ook klaargespeeld om pogingen om een referendum te houden over zijn herroeping, te blokkeren en de regionale verkiezingen uit te stellen.Het hoofd van de Nationale Verkiezingsraad, Tibisay Lucena, heeft dinsdag aangekondigd dat de gouvernementele verkiezingen op 10 december - een jaar nadat ze oorspronkelijk moeten plaatsvinden- zullen worden gehouden. Op social media hebben Venezolanen aangegeven dat ze het vertrouwen in de verkiezingsinstantie hebben verloren. Ze eisen nieuwe algemene verkiezingen eerder dan de regionale.