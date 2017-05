Personeel van overheidsziekenhuizen moet nog even wachten op de SRD 375 koopkrachtversterking.





Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft de overheidsziekenhuizen per brief meegedeeld dat naar additionele middelen worden gezocht om verpleegkundigen en overig ziekenhuispersoneel tegemoet te komen. De minister is op dit moment uitlandig. Hij woont aan een hoofd van een delegatie de algemene vergadering bij van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève.De directie van Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft het personeel meegedeeld in een circulaire zich sterk te maken de uitbetaling eind mei te doen plaatsvinden. 's Lands Hospitaal heeft niet aangegeven wanneer de koopkrachtversterking zal worden uitbetaald. De SRD 375 gaat per april in tot en geldt tot eind juni. In juli ontvangen landsdienaren vakantiegeld. In augustus tot en met december wordt het bedrag verhoogd naar SRD 500.