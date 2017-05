De stichting Staatsziekenfonds en de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten zijn een overeenkomst aangegaan, die de complicaties bij patiënten met diabetes moet voorkomen.





Aan de ondertekening zijn maanden van voorbereiding voorafgegaan tussen de On Stop Shop en een SZF-commissie onder leiding van Mildred Lie Hon Fong, hoofd Medische Dienst. SZF-directeur Rick Kromodihardjo zette voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst het doel van zijn organisatie in dit project uiteen: “De Stichting Staatsziekenfonds die zich voornamelijk richtte op de curatieve zorg, betreedt sinds het vorige jaar doelgericht het pad van de preventieve zorg. Gebleken is niet alleen dat preventie op den duur kostenreducerend is. Hiermee kan ook veel menselijke ellende worden bespaard als de ernstige bijkomende aandoeningen bij suikerziekte, zoals diabetische voeten en nierfalenkunnen worden voorkomen. Wetenschappelijk is bewezen dat bij goede zorg 75% van de complicaties van suikerziekte voorkomen kan worden. Investeren in preventie, voorkómen van onnodige complicaties, is derhalve niet langer een optie maar een noodzaak voor het SZF.”Het SZF en de On Stop Shop voor chronische ziekten zijn er van overtuigd dat met het sluiten van deze overeenkomst een bijzonder moment is bereikt in de gezondheidszorg. Kromodihardjo lauwert de samenwerking, omdat binnen de gezondheidszorg er nog geen enkele organisatie is die zich richt op ketenzorg op het gebied van suikerziekte en hypertensie. On Stop Shop biedt vooralsnog als enige organisatie integrale en de multidisciplinaire zorg. “Het SZF heeft On Stop Shop als partner gekozen om deze samenwerking aan te gaan, waardoor de nieuwe manier van werken in dit project tevens wordt geïntroduceerd binnen de verschillende klinieken waar de SZF-verzekerden behandeld worden, zegt Kromodihardjo.