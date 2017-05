Erlan Sleur van ProBios in gesprek met journalisten. (Foto:

Er wordt tot laat in de avond gewerkt midden in het legseizoen. De milieuorganisaties zijn dinsdag met beeldmateriaal en een brief gestapt naar de pg. Aan hem wordt in de brief met onderwerp ‘Aanklacht tegen zandafgravingen te Braamspunt vanwege illegaal graven in de avonduren door concessionarissen,’ het belang uitgelegd van de landtong aan de monding van de Surinamerivier. Aangehaald is ook de toezegging van Dodson dat hij de vergunningen zou intrekken als mocht blijken dat tegen de regels in gegraven zou worden in de avonduren, wanneer de zeeschildpadden leggen.Sinds februari vragen milieuorganisaties, met ProBios van Erlan Sleur in de voorlinie, stopzetting van de afgravingen. Er is actie gevoerd op Braamspunt en op het Onafhankelijkheidsplein. Een delegatie van het parlement is ook poolshoogte gaan nemen op de legstranden. Een paar weken geleden hebben de groepen een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee. Suriname is een van de weinige plekken waar zeeschildpadden hun eieren komen leggen. De mens met haar visnetten en grote liefde voor schildpadeieren, vormt het grootste gevaar. Door de jaren heen is het legstrand van Braamspunt van 20 km geslonken naar 2 km. Er wordt al jaren zand gegraven langs dit strand. Minister Dodson heeft de opgravingen een jaar geleden stopgezet. Er is weer toestemming gegeven voor graven 'in het groter belang'.De zandrits is van groot belang voor ecotoerisme, het ecologisch balans, de oeververdediging van Paramaribo en Weg Naar Zee waar er ondertussen weer land wordt gewonnen. “Men heeft gewoon lak aan wat er gebeurt,” zegt Sleur. “We hebben het over duurzame inkomstenbronnen voor Suriname. Niet voor vier concessionarissen maar voor het hele land. Wij vinden dit onkan, het is gewoon gruwelijk wat er daar gebeurt. Wij willen dat het afgraven meteen stopt.”Er wordt niet meer gerekend op Dodson. Dat blijkt duidelijk uit de brief aan de pg. “Aangezien er weinig vertrouwen is in het handelen van minister Dodson gezien zijn eerdere houding, vragen we aan u om een onderzoek in te stellen naar dit handelen van de concessionarissen en mocht u overtuigd zijn dat de echtheid van dit illegaal handelen van de concessionarissen, om dit door te geven aan de minister om het zandgraven per direct stop te laten zetten.” De milieuorganisaties zijn van plan internationaal aandacht te vragen voor hetgeen gebeurt op Braamspunt.René Gompers