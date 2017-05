Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons





President Desi Bouterse heeft het Ontwikkelingsplan 2017-2021 de vorige week aangeboden aan De Nationale Assemblee. Simons zegt dat vorig jaar reeds het besluit was genomen dat het Ontwikkelingsplan en de begrotingen samen behandeld worden. Het Ontwikkelingsplan zal eerst in stemming worden gebracht.Simons verwacht dat de regering de komende week antwoord zal geven op de vragen die gesteld zijn door Assembleeleden de vorige week. Ook moet de regering nog ingaan op vragen die gesteld zijn rond Suralco/Alcoa.In Argentinië heeft de Assembleevoorzitter maandag deelgenomen aan een bestuursvergadering van Parl Americas. Hierna woont ze de tweedaagse vergadering van de Group of Women Parliamentarians of ParlAmericas. Het thema is