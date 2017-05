De minister heeft dinsdag met de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) in een vervolggesprek de kwestie van de verzelfstandiging wederom besproken. Daarbij is er een plan van aanpak aangeboden, welk door het Management Team van het KPA als zeer positief wordt ervaren, zegt het ministerie.Volgens het plan van aanpak zal een functionaris met de leiding worden belast. Dit betekent dat deze functionaris de trekker is tot de formalisering van de verzelfstandiging.