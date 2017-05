Het intern schrijven van vrijdag 19 mei met als onderwerp verhoging collegegelden 2017-2018, heeft zowel de student als het instituut bewogen. Het verhogen van het collegegeld kan alleen in overleg met en na goedkeuring van het bestuur van het PTC. Als stichting krijgt de directeur zijn directieven van het bestuur als eindverantwoordelijke. Het bestuur van het PTC is tripartiet ingesteld wat inhoudt dat de bestuursleden zorgvuldig gekozen zijn en gekoppeld aan de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging, zegt de instelling.In collegejaar 2018-2019 kan er een eventuele verhoging plaatsvinden welke afhankelijk is van de overheidssubsidie aan het PTC over het boekjaar 2018. Het bestuur en de directie zijn op basis van deze voorwaarden akkoord met het aanhouden van de verhoging.