Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) meldt dat als januari t/m april 2017 met januari t/m april 2016 wordt vergeleken dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 41,3% gestegen. "Vergelijken we april 2017 met april 2016 dan zijn de consumenten prijzen gemiddeld met 30,8% gestegen", stelt het ABS.Er zitten 316 items in het consumentenprijsindex. Deze items lieten op maandbasis prijsbewegingen zien van -34% tot +24%. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten. De gemiddelde jaarinflatie voor 2016 was 55,5%.