“Niet iedereen kan wachten, vooral ouderen niet. Zij hebben dringend medische hulp nodig”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo. Daarom heeft de partijleiding besloten landelijk alle klachten te verzamelen. Burgers kunnen zich daarvoor aanmelden bij elk PL-centrum in stad en districten. Komen er meer dan honderd klachten binnen, dan zal de partij collectief een kort geding aanspannen tegen te overheid. "We zijn nu bezig met onze juristen om na te gaan hoe deze zaak aan te pakken”, laat Somohardjo weten.Assembleelid Ingrid Karta-Bink (PL) en enkele andere collega's hebben de vorige week in De Nationale Assemblee vragen gesteld over deze kwestie. Mensen die voor verlenging gaan, krijgen te horen dat hun kaart niet verlengd zal worden. Karta-Bink wees er op dat de basiszorgverzekering wettelijk is vastgelegd, waarbij personen van 0-16 jaar en 60+ er recht op hebben en de Staat de premiebetaling voor haar rekening neemt. En juist nu iedereen het moeilijk heeft, worden de basiszorgkaarten ingetrokken, stelde Bink.