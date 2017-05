Bij het grootste deel van de bevolking leeft de wens, dat de regering die ruim twee jaren aanzit, haar toegezegde beloftes eindelijk waar maakt en naleeft. Zo niet, moet ze het beleid zodanig omgooien, dat het leed enigszins verzacht wordt en dat men een geruststellend en veilig gevoel kan hebben.Als de president, dhr. D.D. Bouterse belooft, dat ons geliefd land over enkele jaren in ontwikkeling komt en dat het beter zal gaan; dan rijst de vraag hoe verder als dat niet het geval zijn! In dit geval zal hij de eer aan zichzelf moeten houden en als dat überhaupt niet gebeurt, dan zal het volk het oordeel zelf moeten vellen in 2020 door de kracht van het potlood te gebruiken!Dan zullen wij moeten kiezen voor een nationale leider met passie, met en hoge mate van visie en een leider, die mede leeft en meent met het volk. Een leider, die met beide voeten op de grond staat en zich zelf wil opofferen voor land en volk; zoals: Julius Nyerere (Tanzania ), Mahatma Gandhi, Indira Gandhi & Jawaharlal Nehru (India), Nelson Mandela (Zd. Afrika), Benazir Bhutto (Pakistan), Fidel Castro (Cuba), Sukarno (Indonesië), Thein Sein en de moedige mw. Aung San Suu Kyi (Birma, thans Myanmar), Jose Mujica van Uruguay; hij doneert liefst 90% van zijn salaris aan goede doelen.Als wij de financiële minister, G. Hoefdraad moeten geloven, dan zitten wij op rozen, want volgens hem heeft Suriname de betalingsbalanssteun van het IMF niet meer nodig. Alhoewel er nog steeds verschil van inzichten bestaan op twee punten, t.w. de afbouw van de EBS-subsidie en de brandstofbelasting. Voorts stelt hij, dat de wisselkoers een vrij stabiel niveau heeft bereikt; echter wijst de realiteit anders uit.Laten wij het voorbeeld nemen van India; een land met bijkans 1,3 miljard inwoners behoort thans tot één van de snelst groeiende economieën ter wereld.Ons land met een bevolking van 541.638 inwoners heft wel de potentie tot ontwikkeling te komen en we beschikken over voldoende natuurlijke hulpbronnen en over een vruchtbaar land. Waarom het Surinaamse volk niet kan profiteren van dit alles, dan zal dat te wijten zijn aan o.a. het ontbreken van goede ontwikkelingsplannen, goede- en eerlijke leiders en de corruptelingen, die niet met het land en met het volk menen.Aan de huidige onhoudbare situatie dient zodanig een halt te worden geroepen. De regering, c.q. de president dient ernstig rekening te houden met de grieven en wensen van het volk, zodat zij een goed bestaansrecht kunnen hebben en niet verder gaan verpauperen. Hopelijk zal de president de gedane belofte naleven En laten wij hopen, dat de fractieleider van de NDP, dominee Misiekaba geloofwaardig overkomt door te stellen, dat de regering bezig is met beleidsombuiging! (Citaat: Starnieuws d.d. 22 mei ’17).Ten slotte een citaat van Mahatma Gandhi: ” De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht !"