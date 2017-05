Het Gonggrijpbos zoals het er nu bij staat. (Foto's: BIC Para)





Het park krijgt binnenkort bestraten looppaden, container units, speeltuinen, kunstwerk/beeldhouwerij, uitkijktoren/ lovetower, fonteinen, recreatie hutten en educatie zalen. Dit landschap van ongeveer 2 hectaren is tussen 1910 en 1923 aangelegd door Justus Wilhelm Gonggrijp voor natuurwetenschappelijke onderzoekingen en in 1965 uitgegeven voor botanische en houtteeltkundige onderzoekingen aan de Dienst van ’s Landsbosbeheer.Het onderdirectoraat Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer zal samen met het commissariaat en ondernemers in Para het Gonggrijpbos ombouwen tot een educatief park. Het ombouwen omvat het in oude staat herstellen van het terrein, omrasteren, opzetten van een educatie gebouw compleet met multifunctionele zaal, recreatietenten, kinderattracties en accommodatie van bepaalde in beslag genomen beschermde diersoorten. Ondernemers in het district Para krijgen de gelegenheid te participeren bij het opzetten van het park. Met een samenwerkingsovereenkomst met ondernemers, moet het project zelfvoorzienend worden.Het natuurlandschap is vernoemd naar Gonggrijp, Justus Wilhelm, geboren te plantage Clevia aan de Surinamerivier op 20 mei 1885. Na zijn studie aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen werd hij in 1907 aangesteld als aspirant-houtvester bij het Bureau Boswezen in Suriname. In 1910 werd hij benoemd tot hoofd van deze dienst en bleef aan tot 1923. Gonggrijp werkte niet alleen aan de bosbouw in Suriname, maar ook aan algemeen natuurwetenschappelijke onderzoekingen. Dit resulteerde in de stelling van bosreservaten met genummerde bomen in diverse delen van het land. Het Gonggrijpbos, de Gonggrijptop ten noorden van de Emmaketen en de Gonggrijpstraat in Paramaribo zijn naar hem vernoemd. Gonggrijp is op 3 oktober 1974 te Breda overleden.