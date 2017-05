Het managementsysteem van de Centrale Keuken én de Kinderafdeling van het Diakonessenhuis zijn wederom ISO gecertificeerd. In 2014 heeft de instelling meegedaan met het Nationaal Certificeringsproject. Binnen dit project werden bedrijven en instellingen in de gelegenheid gesteld om zich volgens de ISO-normen te certificeren. Het Diakonessenhuis heeft er toen voor gekozen om te beginnen met de certificering van een zorg- en ondersteunde afdeling, te weten de Kinderafdeling en de Centrale Keuken. In 2015 hebben beide afdelingen hun eerste certificaat ontvangen.De Kinderafdeling verricht medische en verpleegkundige zorg aan zuigelingen en kinderen. Door te werken met een kwaliteitssysteem welke gebaseerd is op internationale ISO-normen voor de zorg, worden zo veel mogelijke handelingen van medewerkers vastgelegd in procedures en protocollen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat handelingen zo veilig, efficiënt en kwalitatief goed mogelijk gebeuren. En dat komt de zorg voor patiënten ten goede, zegt het ziekenhuis.De Centrale Keuken is verantwoordelijk voor de voeding van de patiënten die zijn opgenomen in het Diakonessenhuis. Door het uitvoeren van een gecertificeerd voedselveiligheidssysteem doet het Diakonessenhuis er alles aan om de veiligheid van het voedsel te garanderen. "We zijn vergenoegd over de gedreven inzet van alle betrokkenen en zien de certificering als de positieve stimulans om nog verder te werken aan de kwaliteit binnen het Diakonessenhuis".De certificering is belangrijk omdat hiermee wordt aangegeven dat de internationale standaard gegarandeerd en gehandhaafd wordt binnen het werkproces. De audits die uitgevoerd worden zijn niet uitsluitend gericht op de naleving van de eisen, maar gelden ook als stimulans voor vooruitgang en verbetering, stelt het ziekenhuis.