Sir Roger Moore is overleden. Hij is 89 jaar geworden. (Foto: Getty Images)





Moore is volgens de verklaring van zijn familie overleden na 'een korte maar dappere strijd tegen kanker'. In de verklaring van zijn kinderen staat: "Dankjewel, paps, voor wie je bent, en dat je zo erg speciaal bent voor zoveel mensen." In het bericht dat via Twitter is verspreid staat: “Met bezwaarde harten moeten we het verschrikkelijk nieuws delen dat onze vader, Sir Roger Moore, vandaag is overleden. We zijn er allemaal kapot door."De acteur nam het karakter van James Bond in een meer humoristische richting dan zijn voorganger Sean Connery. De Bond van Sir Roger was kalm en zacht - een soepele operator die zich op een makkelijke manier uit een moeilijke situatie kon halen.De veteraanster, die in Zwitserland is overleden, zal volgens zijn wensen een eigen begrafenis in Monaco hebben, zeggen zijn kinderen. “De liefde waarmee hij in zijn laatste dagen was omringd, was zo groot dat hij niet alleen in woorden kan worden uitgedrukt”, lees de verklaring van Deborah, Geoffrey en Christian. "Onze gedachten moeten in deze moeilijke tijd nu zijn om Kristina [zijn vrouw] te steunen."In de verklaring staat verder: "We weten dat onze eigen liefde en bewondering vele malen zal worden vergroot over de hele wereld door mensen die hem kenden van zijn films, zijn televisieprogramma's en zijn gepassioneerd werk voor de Unicef, dat hij beschouwde als zijn grootste prestatie.”Samen met zijn beroemde Bond-rol was Moore ook bekend voor tv-seriein de jaren 1960. Hij was ook bekend om zijn humanitaire werkzaamheden. Wijlen Audrey Hepburn introduceerde hem in de Unicef, waar hij in 1991 werd aangesteld als liefdadigheidsambassadeur.De films waarin Moore de personage van James Bond heeft vertolkt zijn: