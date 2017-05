President Donald Trump zegt dat hij eraan uitkijkt om met de Israëlische en Palestijnse leiders samen te werken naar duurzame vrede. (Foto's: AFP)





Israël en de Palestijnen hebben drie jaar geen vredesgesprekken gehouden en Trump erkent dat het 'een van de zwaarste overeenkomsten’ zou zijn voor de bemiddelaar. Het is de laatste dag van het bezoek van de Amerikaanse president in het Midden-Oosten.In zowel Gaza als de bezette Westelijke Jordaanoever (West Bank) hebben Palestijnen geprotesteerd tegen de reis van Trump. Palestijnse gevangen in Israëlische gevangenissen hebben ter ondersteuning een hongerstaking gehouden.Maandag heeft Trump gezegd dat hij de “onbreekbare band tussen de VS en Israël was komen herbevestigen” en dat er een “zeldzame kans was om veiligheid en stabiliteit en vrede te brengen” in de regio. Hij is vanuit Saudi-Arabië rechtstreeks gevlogen naar Tel Aviv. In de Saudische hoofdstad Riyadh heeft hij tijdens een top Arabische en moslimleiders dringend aangespoord om samen te werken om islamistische extremisten te verdrijven.Trump zegt dat hij naar Bethlehem is gekomen “in de geest van hoop.” Hij heeft er vanmorgen gesproken met Abbas. "Ik ben vastbesloten om een vredesakkoord tussen de Israëliërs en de Palestijnen te bereiken," heeft hij verkondigd. "En ik ben van plan alles in het werk te stellen om hen te helpen dat doel te bereiken. Hij heeft eraan toegevoegd dat de president van de Palestijnse Autoriteit hem had verzekerd dat hij "gereed is om dat doel te goeder trouw te bewerkstelligen" en dat de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, hetzelfde heeft beloofd.Trump heeft ook gezegd dat hij “blij” was dat Abbas de top in Riyadh had bijgewoond en “zich ertoe heeft verplicht harde, maar nodige stappen te nemen om het terrorisme en zijn hatelijke ideologie te bestrijden". Hij is verder gegaan met: "Vrede kan nooit wortel schieten in een omgeving waar geweld wordt getolereerd, gefinancierd en zelfs beloond." Daarmee heeft hij blijkbaar verwezen naar betalingen die de Palestijnse Autoriteit heeft gedaan aan de families van Palestijnse gevangenen en degenen die in het conflict met Israël zijn gedood.Abbas heeft de “nobele en mogelijke missie” van Trump verwelkomd. “Ik wil graag onze inzet om met u samen te werken om vrede te bewerkstelligen en een historische vredesovereenkomst met de Israëliërs te sluiten, herhalen.” De Amerikaanse president is zijn verklaring begonnen met een veroordeling van de zelfmoordaanslag van maandagavond tijdens een concert in Manchester. "Zoveel jonge, mooie, onschuldige mensen die het leven vieren, zijn vermoord door kwade verliezers in het leven," zei hij.Later vandaag gaat Trump terug naar Jeruzalem. Hij heeft er het Yad Vashem Holocaust gedenkteken bezocht en zal een toespraak houden bij het Israël Museum.Maandag hebben Palestijnen zich bij militaire controlepunten op de Westelijke Jordaanoever verzameld tegen het bezoek van Trump en tegen de omstandigheden in Israëlische gevangenissen. Honderden jongeren hebben met stenen gegooid en zijn slaags geraakt met Israëlische soldaten die traangas en rubberen kogels hebben afgevuurd. Minstens één persoon is gewond geraakt bij de Qalandia-controlepost in de buurt van Jeruzalem.In de Gazastrook hebben andere Palestijnen foto's van de Amerikaanse leider vertrapt en een beeltenis van hem verbrand. Het Palestijnse gevangeniscomité heeft voor vandaag ‘een dag van woede’ uitgeroepen. Sinds 17 april zijn honderden Palestijnse gevangen in hongerstaking gegaan. Activisten hopen vandaag in Bethlehem protestbanners op te houden om Trump op de hoogte te brengen van de actie.