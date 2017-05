Surinaamse atleten hebben tijdens het 17e Internationaal Taekwondo Tournament in Aruba 25 medailles weten te veroveren.





Aan het onderdeel poomsae participeerden Cheyene Tjin Hin Tjoe (zilver), Alysha Badri (goud), Amani Soebratie (goud), Michaëla Lew (goud) en Rawi Chandrikasingh (goud). Rawi en Michaëla namen ook deel aan het onderdeel “paar lopen”, waar ze ook goud behaalden. De jury was onder de indruk van de patronen van de Surinaamse atleten die tussen de 5.7 en 6.5 scoorden, wat als vrij hoog wordt beschouwd. De hoogste score op het toernooi was een 6.8 voor een vrouwelijke atleet van het nationale team van Venezuela. Bij de wereldkampioenschappen ligt de hoogste score tussen de 7 en 7.5.In de cadet klasse werd Rachana Arichero (11), die namens de selectie de spits afbeet, uitgeroepen tot de best female fighter. Yade Bongsomengolo (13) die ingedeeld was tegen een oudere zwaardere tegenstaander uit team Aruba, kwam met een zilveren medaille naar huis.Chanice Laldharie (17) kwam uit in de junioren klasse tot 63 kg tegen Sophia Petrochi van Aruba en moest na een zware strijd haar meerdere erkennen in haar tegenstander. Zij heeft zilver behaald. Zij maakte in dit toernooi haar debuut als coach. Viresh Sheoratan (15) kwam in de junioren klasse tot 55 kg uit tegen Hakeem Lowe van Jamaica. Het talent van Jamaica dat ouder is en meer dan 6 jaar ervaring had in het wedstrijdvechten, vond in Viresh een geduchte tegenstander. Het was een zeer spannende partij waarbij de continu aanvallende Viresh het de langere en meer ervaren Hakeem vrij lastig maakte. Viresh keerde terug met zilver.In de senioren klasse kwam Sjafieq Moertabat (17) uit tegen een ervaren tegenstander uit Aruba. “Hij heeft netjes gevochten en hard gewerkt, maar in dit gevecht was het eremetaal toch voor de tegenstander”. ‘Groene bander’ Jamail Alfaisi (16), die uitkwam in zowel de junior, senior als openklasse en voor het eerst meedeed aan een taekwondo toernooi, won een zilveren plak. De sporters werden maandag in de vroege ochtend bij thuiskomst warm onthaald door minister Joan Dogojo met een delegatie van het ministerie van Sport en Jeugdzaken.