Ministers van Buitenlandse Zaken op de vergadering vorige week op Barbados. Derde van rechts, minister Yldiz Pollak-Beighle.





De ministers hebben tijdens de twintigste vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Caricom (Cofcor) in Barbados besloten te protesteren hiertegen. Deze kwestie wordt een punt van bespreking gemaakt op alle vergadering van de Caricom. De vergadering is ook bijgewoond door een delegatie van Suriname, onder leiding van minister Yldiz Pollak-Beighle.De onderwerpen die besproken zijn, waren onder andere:• De nieuwe richting van de Caricom diplomatie als reactie op de veranderende internationale omgeving;• De aangekondigde uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de weg die verder bewandeld moet worden met betrekking tot internationale handel en ontwikkelingssamenwerking;• Een strategische benadering van het na - Cotonou partnerschap en de toekomst van de ACP;• Multilaterale en hemisferische relaties waaronder de kwestie OAS – Venezuela;• Preventie en controle van Niet Overdraagbare Ziekten.Over de veranderingen in de wereld die onder meer gebaseerd zijn op de vele uitdagingen waarmee nu rekening word gehouden onder andere door de verkiezing van een nieuwe president in de VSA, de vluchtelingencrisis, de verstoorde verhoudingen in diverse regio’s en de opkomst van protectionisme alsmede de hardnekkigheid van het fenomeen terrorisme. Al deze zaken dwingen de Caricom lidstaten om zich te bezinnen op een nieuwe aanpak met verhoogde diplomatieke slagkracht, om te voorkomen dat de sub regio wordt gemarginaliseerd. De vergadering was het er unaniem over eens dat een hechtere samenwerking onderling en met andere regio’s de enige uitweg is om goede vooruitgang te bereiken in haar streven om duurzame ontwikkeling te realiseren.