In verschillende delen in het land is er schade door rukwinden. Ook het EBS-netwerk is getroffen. (Foto's: Leroy Troon)





Het NCCR, bestuursdiensten, brandweer, politie en technici van EBS, zijn bezig in het veld. In verschillende gebieden zijn losgerukte daken op het netwerk van de EBS beland. Ook bomen en takken hebben schade veroorzaakt. Diverse auto's zijn beschadigd door bomen.Een deel van het dak van Kinderhuis Samuel is losgeraakt. Hetzelfde geldt voor hotel De Luifel. Een alleenstaande bejaarde vrouw aan de Kosterstraat heeft hulp gekregen van het NCCR, bestuursdienst en buren, nadat het dak van haar huis is weggewaaid. Slijngaard zegt dat de totale schade nog in kaart moet worden gebracht. Iedereen die getroffen is wordt geholpen.