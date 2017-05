Dozen sigaretten zijn vernietigd door de politie. (Foto: KPS)





De politie heeft honderd dozen sigaretten vernietigd. De sigaretten maakten deel uit van een grote partij die van smokkel afkomstig was en door de politie in beslag is genomen.De afdeling Fraude en Economische delicten van het Korps Politie Suriname is vrijdag na overleg met het Openbaar Ministerie overgegaan tot de vernietiging.Onder toezicht van leden van het Openbaar Ministerie vond de vernietiging middels versnipperaars op een milieu vriendelijke wijze plaats, meldt de afdeling Public Relations van de politie.