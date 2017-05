De beroving vond rond middernacht op 1 januari van dit jaar te Wanica plaats. Advocaat Robby Dens die Ray K. bijstaat, wilde de moeder horen op de rechtszitting. Hij vroeg haar om hoe laat de verdachte thuis bij haar kwam voor de jaarwisseling en hoe laat hij vertrok. De moeder vertelde dat hij rond half twaalf in de avond kwam en iets voor twee uur in de ochtend vertrok. Ze was al naar bed toen een nichtje haar vertelde dat Ray K. weg was. De kantonrechter hield haar voor dat de politie haar niet kon spreken om het alibi van de verdachte te checken, omdat zij onheus behandeld werd. Ook heeft de familie de politie uitgescholden. De vrouw zei dat dat ze geschrokken was van zoveel politiemannen en dat ze haar niet wilden vertellen waarvoor ze thuis bij haar waren. Ze ontkent dat de familie uitgescholden zou hebben.Wijnhard merkte op dat de vrouw aan het slapen was, dus hoe wist ze dan dat de verdachte de hele tijd bij haar was. De vrouw verklaarde dat zij pas na de rituelen naar bed was gegaan. Donovan S. zei dat hij niet wist dat Ray K. zonder een kentekenplaat reed, anders was hij niet meegegaan. Ray K. beweerde dat hij niets van de diefstal afwist. Ook kan hij de afkomst van het illegale wapen niet verklaren. Ray K. verklaarde eerder dat het wapen van een Braziliaan was.Het voertuig waarin de twee aangehouden werden op 4 januari, had geen kentekenplaat. Volgens Donovan S. was de plaat beschadigd tijdens een aanrijding. Hij bestuurde het voertuig en beweerde een taxirit gereden te hebben, terwijl hij geen rijbewijs had. In het voertuig trof de politie pantykousen en breekwerktuigen aan. Daarnaast is het wapen van de benadeelde bij hen aangetroffen. Op 26 juni zal het Openbaar Ministerie het strafeis presenteren in deze zaak.Wanita Ramnath