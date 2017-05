De kantonrechter voerde aan dat er stille getuigen waren. De sporen in het zand hebben aangetoond dat het slachtoffer van zijn fiets was gevallen en hij werd daarna aan een stuk door gekapt door de veroordeelde. Bij de politie had Delano D. verklaard dat stemmen in zijn hoofd hem gezegd hadden dat het slachtoffer hem zou kappen. Uit de medische verklaring bleek dat de veroordeelde een lichte verwonding en wat schrammetjes had opgelopen. Op basis van de stille getuigen heeft de rechter het noodweer verweer van raadsman Hedley Derby verworpen.Dat de veroordeelde met voorbedachte rade en kalm beraad gehandeld had, achtte zij niet bewezen. Ze sprak over een ernstig misdrijf, waarbij Adjako het leven liet. Ze hield rekening met de deskundige rapporten. Het psychologische en psychiatrische rapport geven aan dat de verdachte lijdt aan een geestesstoornis. Delano D. heeft last van stemmen in zijn hoofd die hem aanzetten tot handelen. Ook slaapt hij slecht. Hij voelde zich bedreigd door het slachtoffer. Toen hij het slachtoffer zag, kon hij fantasie niet onderscheiden van de werkelijkheid. Onder deze omstandigheden heeft hij zijn buurman dodelijk verwond aan de Kronenburgweg. De psychiater stelt dat de man hallucineert en dat hij paranoïde wanen heeft. Hij liep met het idee dat het slachtoffer hem wilde afmaken.Eerder op een strafzitting had raadsman Hedley Derby aangevoerd dat het Openbaar Ministerie (OM) geen rekening heeft gehouden met de situatie van de verdachte. Hij vroeg de kantonrechter om Delano D. vrij te spreken van rechtsvervolging, of een milde straf op te leggen, zodat hij kan terugkeren in de maatschappij. Derby acht, in tegenstelling tot het OM, moord niet bewezen. De familie van wijlen Adjako zat in de rechtbank toen de zaak voorging. Ze konden hun tranen niet bedwingen. Ze hebben hun broertje verloren. Na het feit, een dag later, werd er vermoedelijk brand gesticht in de woning van Delano D.Wanita Ramnath