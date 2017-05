Sinen Sali (79) is zondag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden, na te zijn aangereden door een auto op vrijdag 19 mei. De aanrijding vond plaats aan de Richard Voullaire- en de Satijnhoutstraat.De politie van Bureau Nieuwe Haven deed de plek aan en trof de voetganger in bewusteloze toestand op het wegdek aan. Gebleken is dat de vrouw de weg overstak zonder te letten op het doorgaand verkeer. Zij werd aangereden door een personenauto.Per ambulance is het slachtoffer vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij ter verpleging op de afdeling Intensive Care is opgenomen. Er zal obductie worden gepleegd. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 26, meldt de politie Public Relations.