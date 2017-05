De eerste openbare vergadering van het Nationaal Jeugdparlement afgelopen zaterdag. (Foto: Sport en Jeugdzaken)





De nieuwe leiding van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) wordt zaterdag gekozen.Voor het voorzitterschap hebben Kelvin Koniki en Asneel Samjhawan zich opgegeven. Dinesh Parag en Winston Adaba hebben zich kandidaat gesteld voor het ondervoorzitterschap. Zenani Van Throo en Abdul Mohamad doen een gooi naar de positie van eerste plaatsvervanger van de ondervoorzitter.Zaterdag heeft het NJP zijn eerste openbare vergadering gehouden. Deze werd geleid door het oudste lid in jaren, Dorothy Terlaan. Tijdens deze vergadering is er een commissie samengesteld voor het organiseren van de verkiezing van de leiding van het NJP.Tien jeugdparlementariërs hadden zich opgegeven voor de verkiezingscommissie. Na de stemming bleek dat er gekozen is voor: Vince Dalen, Xaviër Biegman, Shradhanjali Moektimisier, Samir Gobind en Majenka Dominie, meldt het ministerie van Sport en Jeugdzaken.