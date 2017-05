Minister Patrick Pengel aan het hoofd van de Surinaamse delegatie op de WHO-vergadering in Zwitserland. (Foto: Volksgezondheid)





Dit jaar wordt de vergadering bijgewoond door een record aantal van delegaties. De deelname van Suriname dit jaar kan bijzonder genoemd worden, zegt het ministerie. Naast het vicepresidentschap zal Suriname dinsdag namens de bijkans 4000 participanten de aftredende directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan, toespreken en haar te bedanken voor haar inspirerend leiderschap de afgelopen tien jaar. Op donderdag 24 mei zal Suriname een presentatie houden binnen het themaTijdens de vergadering zullen er oplossingen aangedragen moeten worden voor een aantal brandende kwesties zoals het wereldwijd tekort aan Gele Koorts vaccin, de schrikbarende toename van niet-overdraagbare ziekten, Antimicrobiële (geneesmiddelen die worden gebruikt in de behandeling van infecties veroorzaakt door micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels) resistentie en de beschikbaarheid van medicijnen en de hoge kosten daarvan. Voorts staat ook hoog op de agenda de veiligheid van de openbare gezondheidszorg wanneer er sprake is van een hoge migranten of vluchtelingenstroom.