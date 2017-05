Na de derde speelronde is de standenlijst per poule :In Poule A staan High School en Tamansari op een gedeelde eerste plaats met 6 punten uit 3 wedstrijden; ze hebben elk een wedstrijd verloren. Op de derde plaats staat Real Bergi met 4 punten en op de vierde plaats staat Black Tiger met slechts 1 punt, uit drie gespeelde wedstrijden.In Poule B staat Happy Boys op de eerste plaats met 7 punten uit 3 wedstrijden, Super Adjoema staat op de 2e plaats met 5 punten uit evenveel wedstrijden. Marcon is op de derde plaats met drie punten uit 3 wedstrijden en Compleet op de laatste plaats met 1 punt.De wedstrijden in Poule C, D, E en F zijn niet doorgegaan door de slechte staat van het speelveld.In Poule G is maar 1 wedstrijd afgewerkt, Parana heeft de leiding met 7 punten uit 3 wedstrijden, gevolgd door SCV met 4 punten uit 2 wedstrijden. Op de derde plaats staat Sunny Point met eveneens 4 punten uit 2 wedstrijden, terwijl Bintang Baru de hekkensluiter is met 0 punten uit 3 wedstrijden.In Poule H heeft Flamingo de leiding met 9 punten uit 3 wedstrijden. Real Leiding is blijven steken op 6 punten uit 3 wedstrijden. De wedstrijd FTN - SVW is door de slechte staat van het veld afgelast. Beide ploegen staan op een gedeelde derde plaats met 0 punten uit 2 wedstrijden.In Poule I heeft Groningen de leiding overgenomen, zij hebben 6 punten uit 3 wedstrijden, Coronie Boys staat op de 2e plaats met 4 punten uit 2 wedstrijden. Jai Hanoeman neemt nu de 3e plaats in met 4 punten uit 3 wedstrijden. Vitesse staat op de vierde plaats met 0 punten uit twee wedstrijden. De wedstrijd Vitesse – Coronie Boys is afgelast doordat het veld onbespeelbaar was.In Poule J staat Real Coronie alleen aan kop met de volle winst uit 2 wedstrijden. De Ster en Inter Boskamp zijn op een gedeelde 2e plaats, waarbij De Ster een beter doelsaldo heeft; ze hebben beide 4 punten. Bintang Merah staat op de laatste plaats met 0 punten. De wedstrijd Real Coronie – Bintang Merah is ook uitgesteld door de slechte staat van het veld.De volledige uitslagen van het afgelopen weekend:SCV - Sunny Point: UitgesteldParana - Bintang Baru: 6-0FTN – SVW: UitgesteldReal Leiding – Flamingo: 1-2Vitesse - Coronie Boys: UitgesteldGroningen - Jai Hanuman: 7-0Real Coronie - Bintang Merah: UitgesteldDe Ster - Inter Boskamp: 1-1OSV – BSV: UitgesteldGhana - SVG : UitgesteldGuanini - Paraguay: UitgesteldInter Vlijt – Sophia: UitgesteldReal Bergi - High School: 1-0Black Tiger – Tamansari: 1-3Happy Boys - Marcon: 2-0Super Adjoema – Compleet: 1-1Edgar van Genderen