De Amerikaanse president, Donald Trump, op de Aziatische Islamitische Amerikaanse top in Riyadh, Saudi-Arabië. (Foto: Reuters)





De reactie volgt een dag nadat de Amerikaanse president, Donald Trump, zijn bezoek aan Saudi-Arabië – een aartsvijand van Teheran- heeft beëindigd. Trump heeft in Riyadh wapendeals ondertekend ter waarde van bijna US$ 110 miljard."Door zijn herhaaldelijke en basale aanspraken over Iran, probeerde de Amerikaanse president opnieuw de landen van de regio te stimuleren om meer wapens te kopen door Iranofobie te verspreiden," heeft Qassemi meegedeeld. Trump heeft de Arabische en islamitische leiders aangemoedigd om zich te verenigen om de islamistische militanten te verslaan. Hij zei dat Iran al decennia “de haarden van sektarisch conflict en terreur had aangewakkerd”.Saudi-Arabië en Iran strijden voor invloed in het Midden-Oosten. Ze ondersteunen rivaliserende politieke of gewapende groepen in Syrië, Libanon, Irak en Jemen. Iran ontkent beschuldigingen van Saudi-Arabië dat hij financiële en soms militaire steun stuurt naar vijandige groepen van Riyadh.Qassemi zei dat Washington " terroristen in de regio nieuwe kracht geeft door zijn vijandig beleid" en "moet stoppen met de verkoop van wapens aan gevaarlijke terroristen". Hij stelde dat de VS en zijn bondgenoten "zouden moeten weten dat Iran een democratisch, stabiel en krachtig land is" en dat het "vrede, goede nabuurschap en de oprichting van een wereld tegen geweld en extremisme" stimuleert.President Hassan Rouhani heeft bij de verkiezingen vrijdag in Iran zijn conservatieve rivaal verslagen met beloftes om meer open te staan voor de wereld en de sociale en politieke beperkingen thuis te versoepelen. De Iraanse president heeft in 2015 een kernovereenkomst met de VS en vijf andere grote machten getekend, die ertoe heeft geleid dat in de afgelopen jaren de meeste sancties tegen Iran zijn opgeheven, in ruil voor beperking van zijn nucleair programma.Arabische staten uit de Golf hebben hun steun uitgesproken voor de overeenkomst, maar vrezen ook dat de opheffing van sancties Teheran in staat zal stellen om destabiliserende beleidsmaatregelen in het Midden-Oosten te nemen.