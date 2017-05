Met deze ontwikkeling betekent het dat beide ploegen nog in de kielzog van Leo Victor zitten. De koploper staat op 43 competitiepunten. WBC heeft er 41 en de landskampioen IMT heeft er 40. De ontknoping wat betreft de kampioen en semi kampioen kan vanaf de 20e speelronde het komende weekend reeds plaatsvinden. De beste kansen zijn tot nog toe voor Leo Victor.WBC komt zondag uit tegen Leo Victor. Bij winst van WBC betekent dit dat zij technisch reeds kampioen zijn. De overige twee tegenstanders, Jong Rambaan en Transvaal, behoeven geen moeilijke tegenstanders te zijn.Leo Victor heeft bij winst op WBC, nog Notch op Moengo en als laatst Inter Moengo Tapoe.De landskampioen is voor wat betreft prolongatie afhankelijk van de wedstrijd WBC-Leo Victor. Dit houdt in dat Leo Victor zou moeten winnen van WBC en dat Inter de komende twee wedstrijden, namelijk tegen Jong Rambaan en PVV, moet winnen alsook de laatste tegen Leo Victor. Bij een gelijke stand in de wedstrijd tussen WBC en Leo Victor kan Inter de lachende derde zijn. Veel ogen zijn gericht op de wedstrijd van zondag. De SVB heeft momenteel ook als belangrijke taak dat er geen 'match fixing' plaatsvindt zoals nu al wordt beweerd in de wandelgangen.