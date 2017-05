Minister Soeresh Algoe van LVV tijdens een orientatiebezoek aan getroffen gebieden. (Foto: LVV)





LVV heeft sinds donderdag oriëntatiebezoeken gebracht aan onder water liggende gebieden in de districten Wanica en Commewijne. Samen met de districtscommissariaten Wanica Noordwest en Commewijne zijn afspraken gemaakt welk ministerie op welke plekken ontwateringswerkzaamheden zal verrichten. Door de vele neerslag de vorige week, ondervonden veel gebieden wateroverlast.De delegatie van het ministerie van LVV heeft diverse plaatsen bezocht. In het district Wanica: Bilitonkanaal, Leysnerkanaal, Tawajariekreek, Gotong Royongkanaal, de Makakreek, Larecokanaal, Mohameddienweg, Rammanendweg, Big Jonesstraat, Sabanweg en Malangweg. In het district Commewijne: Bakkie en Laarwijk. LVV en Regionale Ontwikkeling zijn intussen bezig met ontwateringswerkzaamheden zoals het opschonen, uitdiepen en verbreden van kanalen.Naast de vele neerslag in deze grote regenperiode, zorgen ook dichtbegroeide kanalen en aangetroffen rommel voor verstoppingen, waardoor het overtollige water niet verder kan stromen en of wegtrekken. Hierdoor staan niet alleen straten, woonerven en huizen onder water, maar ook gebieden waar agrarische activiteiten worden ontplooid. Een andere oorzaak van het wateroverlastprobleem is dambreuk zoals te Bakkie en Laarwijk. Het ministerie van LVV zal zich ook in andere districten die te kampen hebben met wateroverlast oriënteren.