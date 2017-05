De standenlijst in de Hoofdklasse van de Surinaamse Voetbal Bond.





Santos ging op bezoek bij TOK om de overwinning te behalen. Het veld was niet opperbest, waardoor er veel glijpartijen waren. Santos nam het initiatief om te zoeken naar een vroeg doelpunt en in de 27e minuut was het raak. Otniel Koulen kreeg een diepte pass vanuit het middenveld. De doelman van Caravan beging een overtreding in het strafschopgebied, waardoor de arbiter onverbiddelijk naar de witte stip wees. De speler Alvaro Reingoud belastte zich hiermee en maakte geen fout: 1-0 voor Santos. Tien minuten daarna was het weer de snelle Koulen die de verdediger van TOK voorbij liep en keihard de bal in de touwen joeg: 2-0. Dit werd de ruststand.In de tweede helft, en wel in de 65e minuut, was het Theodoor Dors die de stand bracht op 3-0 voor Santos. Hierna is Santos even terug gevallen waardoor TOK twee snelle doelpunten maakten. In de 67e minuut scoorde Donavan Lampoer voor TOK en vier minuten later was het Victor Pappati die het tweede doelpunt noteerde: 3-2. Dat was ook de eindstand.Door deze overwinning staat Santos nu met 5 punten verschil op de eerste plaats. Papatam won met 3–2 van Acoconut en heeft de tweede plaats ingenomen. Slee jr. heeft ook gewonnen van Flora met 2-1. Boma Stars heeft met 7-1 gewonnen van Caravan.De twee inhaalwedstrijden: Tahitie – West United en TOK – Acoconut moeten nog gepland worden.Edgar van Genderen