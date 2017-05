De politie heeft de opstallen vernietigd waar drugs werd verkocht. (Foto's: EPA)





Tientallen verslaafden zijn in woede uitgebarsten en hebben auto’s vernield en winkels geplunderd. De centrumrechtse burgemeester van Sao Paolo, Joao Doria, zegt dat de operatie het einde van de straffeloosheid in het gebied - algemeen bekend als Cracolandia of Crackland- markeert. Critici zeggen dat de actie het probleem alleen maar naar andere delen van de stad zal duwen.Doria heeft beloofd vele gebouwen neer te halen en de straten in de buurt van het treinstation Luz te herontwikkelen. In de afgelopen tien jaar is het gebied een openlucht drugsmarkt geworden. "Crackland bestaat niet meer en het komt niet terug. De regering zal het niet toestaan," heeft Doria gezegd tijdens de operatie. Hij heeft ook aangekondigd dat er camera's in dat deel van de stad zullen worden geïnstalleerd.Op een persconferentie heeft hij later echter toegegeven dat "het moeilijk zal zijn om een historisch probleem te beëindigen". Doria: "De politie zal hier permanent worden ingezet en het probleem zal worden verminderd."De gouverneur van Sao Paulo, Geraldo Alckmin, heeft opgemerkt dat de rehabilitatiecentra van de staat 3000 plaatsen hebben voor verslavingsbehandelingen. De burgemeester en de gouverneur hebben onlangs een plan aangekondigd om de drugshandel in de regio te bestrijden.De voormalige linkse burgemeester van Sao Paulo, Fernando Haddad, had een programma dat erop gericht was het probleem op te lossen door therapie en zonder geweld door de politie. Maar velen waren kritisch en voelden dat er iets moest gebeuren met Crackland, dat voor de meeste bewoners van de grootste stad van Brazilië een verboden gebied werd.