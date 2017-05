Onderzoeksgeoloog Richard Goldfarb





De onderzoeker verzorgt van 22 tot en met 24 mei zijn Internationaal gerenommeerde workshopin de aula van het IGSR-gebouw op het complex van de Anton de Kom universiteit van Suriname .De Suriname Environmental and Mining Foundation heeft het project medegefinancierd. Met deze bijdrage wil Grassalco inhoud geven aan zijn rol van maatschappelijke verantwoord ondernemen.Aan de workshop nemen deel wetenschappers (geo-scientisten) uit de industrie-sector (Iamgold/Rosebell, NV Grassalco, Newmont Suriname), academici, studenten van de studierichting Delfstoffen-productie, alsook vertegenwoordigers van overheidsinstituten. Ongeveer honderd personen hebben zich geregistreerd voor deelname.De komst van Goldfarb is het resultaat van een onderhoud dat de president-directeur van NV Grassalco, Sergio Akiemboto, met hem had tijdens de PDAC- conferentie die eerder dit jaar is gehouden in Canada. Tijdens de workshop spreekt Goldfarb onder meer over orogene goudafzettingen, hun geologie, leeftijd, relaties met andere modellen en de exploratie-criteria. Op de laatste dag zal de nadruk liggen op bedrijfspresentaties. Een korte richtingsoefening voor dat deel van de Greenstone Belt waarop Suriname ligt staat ook op programma, deelt Grassalco mee.Goldfarb heeft als senior onderzoeksgeoloog zijn sporen verdiend bij het Delfstoffen-programma van de Geologische Onderzoeksdienst van de Verenigde Staten van Amerika waar hij langer dan 30 jaar zijn diensten heeft verleend. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van geo-chemistry en de geologie van ertsafzettingen. Goldfarb heeft gedetailleerde studies uitgevoerd over de verspreiding van orogene gouden deposito's door ruimte en tijd. Hij is senior- en medeauteur van meer dan 220 publicaties in de economische geologie.