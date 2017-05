NDP-fractieleider André Misiekaba





Misiekaba wil niet te lang stil staan bij de opkomst. Van te voren hebben diverse leiders aangekondigd hoe druk het zou worden en hoeveel bussen er ingezet zouden worden. De NDP-topper merkt op dat mensen die zijn komen protesteren, dit met oprechtheid hebben gedaan en de noden worden serieus genomen. Tegelijkertijd beseft het volk ook dat wie ook aan de macht zou zijn, te maken zou krijgen met de internationale factoren van teruggelopen wereldmarktprijzen van grondstoffen.De regering heeft het mandaat gekregen voor vijf jaar, waarbij de NDP alleen 26 zetels heeft. Misiekaba merkt op dat leiders wel stellen dat de regering naar huis moet, maar hij kent genoeg parlementariërs in de oppositie die hun periode niet zouden willen inkorten. Regering naar huis sturen, houdt ook in dat er vervroegde verkiezingen moeten komen.De NDP-fractieleider merkt op dat, zoals hij eerder stelde, er geen eenduidigheid te merken is bij de politieke partijen. Zo heeft Ronnie Brunswijk van de ABOP gesteld dat partijen hun huiswerk moeten maken, ook al zou de verkiezing in 2020 worden gehouden. Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, heeft herhaald wat hij dinsdag in De Nationale Assemblee heeft gezegd. Hij wil vervroegde verkiezingen in ruil voor gratie. De VHP wil ombuiging van het beleid. Alleen de NPS zou volgens Misiekaba echt aandringen op verkiezingen, omdat die partij geminimaliseerd is tot twee zetels."Ik had verwacht dat de politieke partijen tenminste met een plan zouden komen over wat de regering anders zou moeten doen. Al was het een A-4 velletje," stelt Misiekaba. Hij verwacht dat partijen in De Nationale Assemblee het werk zullen doen en daar het debat aangaan. De NDP-fractieleider voert aan dat er diverse ontwerpwetten behandeld moeten worden om de economie verder op wettelijke basis te structuren. Daar moet het werk voor het volk worden gedaan.