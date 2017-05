De Amerikaanse president, Donald Trump, komt aan voor de Arabische Islamitische Amerikaanse top in Riyadh, Saudi-Arabië. (Foto's: Reuters)





"Drijf ze uit deze aarde," heeft hij aan regionale leiders in Riyad verteld. Trump is bezig met zijn eerste officiële reis naar het buitenland als staatshoofd. De landen kunnen niet wachten op de VS om extremistische groepen te bestrijden, stelt hij. Zijn toespraak wordt gezien als een ommekeer na zijn campagne die sterk gericht was tegen de moslims en die de islamitische wereld de wenkbrauwen deed fronsen.Twee maanden geleden nog heeft Trump documenten ondertekend waarin het burgers uit zes landen met een overwegend moslim bevolking verboden is te reizen. In de Saudische hoofdstad, zei hij: "Dit is een strijd tussen barbaarse criminelen die het menselijk leven willen uitwissen, en van fatsoenlijke mensen van alle religies die het willen beschermen. Dat betekent dat we de crisis van islamitisch extremisme en de islamitische terroristische groepen die het inspireren met open vizier moeten weerstaan."Hij heeft eraan toegevoegd dat de strijd tegen extremisme niet 'een strijd tussen verschillende gelovigen' was maar 'een strijd tussen goed en kwaad'. In zijn toespraak was er geen plaats voor de controversiële uitdrukking "radicaal islamitisch terrorisme". In het verleden heeft hij zijn voorganger, Barack Obama, en anderen bekritiseerd omdat zij deze termen – die veel moslims beledigend vinden- niet hebben gebruikt.De toon van de toespraak was anders voor Trump die moslims vaak heeft aangevallen in zijn campagne. Hij heeft zelfs gesuggereerd een database te creëren van alle moslims in de VS, waarbij religie met geweld zou worden gekoppeld. En in een interview vorig jaar zei hij roemruchtig: 'Ik denk dat de islam ons haat.'Saudi-Arabië en andere Golfstaten die zijn vertegenwoordigd op de conferentie in de Saudische hoofdstad Riyadh zijn betrokken bij de strijd tegen de zogenaamde islamitische staat, maar zijn beschuldigd van het verlenen van steun aan de groep en andere Sunni-militanten. In een e-mail van Hillary Clinton van 2014, die Wikileaks publiekelijk heeft gemaakt, is die beschuldiging ook geuit.Er wordt nu verwacht dat deze Golfstaten een overeenkomst met de VS ondertekenen om hun inspanningen te coördineren om de geldbronnen van deze groepen af te snijden. Deze landen omvatten Saudi-Arabië, Qatar, Kuweit, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.