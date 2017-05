De Hervormings en Vernieuwings Beweging heeft vrijdagavond een ressortvergadering gehouden aan de Indira Gandhiweg.





Sapoen merkt op dat ook de regering-Venetiaan zich uit een economisch dal heeft moeten worstelen. Er is toen een structureel aanpassingsprogramma uitgevoerd. Net als toen moeten min of meer dezelfde maatregelen genomen worden om uit de economische dal te komen, meent de politicus. Ook de buitenlandse geldmiddelen moeten niet a la dol worden besteed aan importen. "Ondersteun de vervangende binnenlandse geproduceerde goederen meer dan voorheen. In elk geval vindt er nu reeds een kentering plaats. Er is licht in de tunnel, de nieuwe cijfers van de minister van Financiën tonen dit aan. Niet alleen bidden zal ons helpen maar we moeten met z’n allen doorgaan met het goede werk”, beklemtoonde hij. Sapoen riep om lering te trekken uit de gemaakte fouten van de afgelopen veertig jaren.Partijtopper Mike Noersalim, minister van Binnenlandse Zaken, vroeg zijn gehoor om de handen uit de mouwen te steken. Hij riep de mensen op om het milieu schoon te houden. “Het kan niet zo zijn dat de regering een 60-tal graafmachines inhuurt om kanalen, trenzen alsmede goten uit te baggeren en men daarbij op ijskasten alsook allerlei apparaten stuit, het werk van onverantwoordelijken," zei Noersalim.Diverse sprekers kwamen aan het woord. Zij stonden niet alleen stil bij de problemen, maar droegen ook alternatieven aan. Opgemerkt werd dat elke crisis nieuwe kansen en mogelijkheden schept. Het accent moet gelegd worden op bevordering van landbouw en stimuleren van eigen productie. Jongeren moeten daadwerkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van het land.Jota Sewkaransingh riep de vrouwen op nog meer te ondernemen. Zij stelde dat de gendergedachte meer ingang moet vinden in de samenleving. “Moeten we steeds weer wachten tot anderen het voor ons moeten doen. Zoveel meisjes studeren en velen hebben een universitaire graad op zak maar hun bijdrage is nog niet zichtbaar genoeg. Jongeren en vrouwen we moeten het samen doen, niet bang zijn, verandering moet hierin komen”, moedigde ze voornamelijk de aanwezige doelgroep aan.