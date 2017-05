Een anti-TPP-demonstrant. Het controversieel handelspact heeft een terugslag gehad, toen de VS zich uit het akkoord terugtrok. (Foto: Timothy A. Clary)





In januari heeft Trump gezegd dat hij het akkoord tussen de twaalf landen zou blokkeren om Amerikaanse banen te beschermen. De handelsministers van de elf overgebleven landen hebben elkaar ontmoet in Vietnam om de overeenkomst nieuw leven in te blazen. De vertegenwoordigers hebben ook overeengekomen afgesproken om de deur voor de Verenigde Staten (VS) te allen tijde open te laten, als deze besluit zich weer aan te sluiten.Het initiatief om de TPP te doen herleven komt van de handelsministers uit Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De TPP-handelsovereenkomst dekt zo’n 40% van de wereldeconomie. De minister van Handel van Nieuw-Zeeland, Todd McClay, zegt dat de overige landen "zich inzetten voor het vinden van een manier om de deal te laten werken".Hoewel de deur voor de VS geopend zal blijven om zich opnieuw bij het pact aan te sluiten, blijft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Robert Lighthizer, erbij dat Washington niet zal terugkeren naar het TPP. "De Verenigde Staten is uit het TPP gegaan en gaat die beslissing niet veranderen." Hij voegt eraan toe: "De president heeft een besluit genomen - waarmee ik het zeker eens ben- dat bilaterale onderhandelingen voor de Verenigde Staten beter werken dan multilaterale onderhandelingen."De overige elf landen die doorgaan met de deal zijn Japan, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Mexico, Peru, Chili, Vietnam, Maleisië en Brunei.