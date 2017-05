Het concept Ontwikkelingsplan is ingediend bij De Nationale Assemblee.





De ontwerpbegroting is op 29 september 2016 aangeboden aan De Nationale Assemblee. In artikel 40 van de grondwet is bepaald dat een Ontwikkelingsplan, gericht op de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling naar een sociaal rechtvaardige samenleving, bij wet een Ontwikkelingsplan dient te worden vastgesteld.De president stelt dat het in het Ontwikkelingsplan in algemene lijnen het ontwikkelingsbeleid wordt aangegeven, waarlangs een ommekeer zal worden bewerkstelligd in de niet-rooskleurige, maar zeker niet uitzichtloze financieel-economische situatie waarin het land zich bevindt. Het gaat om een integraal plan van crisisbestrijding, van herstel en van sociaaleconomische groei, met het nodige realisme en met een gezonde en vervulbare hoop voor de toekomst, zegt Bouterse.